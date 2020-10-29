На футбольном матче «умная» камера приняла лысину судьи за мяч

На матче шотландского футбольного чемпионата «умная» камера, которая должна следить за ходом игры и заменить работу оператора и продюсера, перепутала футбольный матч с головой бокового судьи. Таким образом телезрители большую часть матча следили за лайнсменом.

В рамках местного чемпионата 25 октября шотландская команда «Инвернесс Каледониан» принимала на своем поле «Эр Юнайтед». «Инвернесс» — это небольшой клуб. Свои матчи он проводит на стадионе вместимостью 7,5 тысяч человек. поскольку таким командам зачастую не по карману профессиональное оборудование и операторы, то некоторые из них приобретают «умные» камеры. Искусственный интеллект (ИИ) в этих камерах обучен самостоятельно следить за футбольным мячом на поле.

«Умную» камеру подвешивают на стадионе, и она сама следит за мячом, тем самым позволяя транслировать игры.

Неизвестно, какого производителя камера была у «Инвернесса», но на игре с «Эр Юнайтед» она дала сбой. Как пожаловались болельщики, устройство постоянно путало футбольный мяч с головой лысого бокового судьи. Позже один из постов в Twitter, в котором автор говорил о случившемся, широко разошелся в Сети. В нем отмечалось, что за поведение «умной» камеры извинялся комментатор.

Команды завершили матч со счетом 1:1. Представители принимавшего клуба после встречи не уточнили, что произошло и оставят ли они «умную» камеру для следующих трансляций.