Льва Яшина признали лучшим вратарем в истории футбола

Чемпиона Европы по футболу в составе сборной СССР Льва Яшина назвали лучшим вратарем в истории футбола. Его выбрали в «Команду мечты» — советский спортсмен обошел девятерых соперников из разных стран.

Об этом сообщил журнал France Football, который организовал конкурс. Он объявил о выборе «Команды мечты» в начале октября. Издание опросило 177 журналистов, которые предложили лучшего в истории игрока на каждую из позиций.

Кроме Льва Яшина в списке номинантов на звание лучшего вратаря попали еще девять голкиперов. Это англичанин Гордон Бэнкс, итальянцы Джанлуиджи Буффон и Дино Дзофф, испанец Икер Касильяс, немцы Зепп Майер и Мануэль Нойер. Кроме того, там были Петер Шмейхель из Дании, Тома Н"Коно из Камеруна и Эдвин ван дер Сар из Нидерландов.

Лев Яшин был вратарем сборной СССР во время чемпионата Европы в 1960 году — в тот раз советские спортсмены победили футболистов из Югославии. Кроме того, в 1956 году он стал олимпийским чемпионом, а в 1963 году получил «Золотой мяч» и стал единственным вратарем, которого им наградили.

Кроме Яшина в «Команду мечты» вошли правый защитник Кафу из Бразилии, центральный защитник Франц Беккенбауэр из сборной СНГ, левый защитник итальянец Паоло Мальдини. Лучшими центральными полузащитниками в истории признали испанца Хави и немца Лотара Маттеуса, а атакующими полузащитниками стали аргентинец Диего Марадона и бразилец Пеле. Нападающим «Команды мечты» оказались аргентинец Лионель Месси, португалец Криштиану Роналду и бразилец Роналдо.