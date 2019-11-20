  • Лукашенко посоветовал тренерам не возвращаться в страну без олимпийских медалей

    20 ноября 2019, 21:34

    Кирилл Фролов

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил спортивным чиновникам и тренерам карьерными проблемами в случае, если они не покажут результат на Олимпийских играх в Токио. Об этом глава государства объявил на собрании Национального олимпийского комитета, сообщила его пресс-служба.
    Лукашенко посоветовал тренерам не возвращаться в страну без олимпийских медалей

    Лукашенко предупредил, что если на Играх не будет результата, никто из нынешних функционеров и чиновников не задержится в спорте.

    «Поэтому подумайте, прежде чем туда ехать главными тренерами, советниками, специалистами… Стоит ли вам туда ехать вообще. Потому что если вы туристами туда съездите и вернетесь ни с чем, лучше в страну не возвращайтесь», — напутствовал собравшихся политик.

    Лукашенко отметил, что с каждой Олимпиадой число олимпийских квот для страны падает.

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    «В Пекине — 177, в Лондоне — 161, в Рио-де-Жанейро — 123. Такая же нисходящая кривая и у числа завоеванных белорусами медалей», — обрисовал он ситуацию.

    Президент добавил, что в 2019 году на чемпионатах мира по дисциплинам, входящим в олимпийскую программу, белорусские спортсмены завоевали лишь восемь медалей.

    Право на участие в Играх в Токио пока что завоевали 63 атлета из Белоруссии. Олимпиада пройдет в июле–августе 2020 года.

    На предыдущих летних Играх в Рио-де-Жанейро сборная республики завоевала две золотых, четыре серебряных и столько же бронзовых наград. Этот результат стал худшим за время независимости.

    На заседании Национального олимпийского комитета Белоруссии 19 ноября организацию возглавил старший сын президента Виктор Лукашенко.