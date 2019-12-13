Лукашенко ответил на решение WADA об отстранении россиян

«Порой ни за что начинают гнобить российских спортсменов, которые „чистые“ и никогда не видели допинга», — отметил Лукашенко.

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С таким заявлением президент Белоруссии выступил на встрече со студентами и преподавателями медицинских университетов.

Лукашенко вспомнил спортсменов из Советского Союза. СССР был мощной системой, который мог противостоять противникам, отметил глава государства. Теперь же соседи выступают каждый сам за себя.

По мнению Лукашенко, политиканство и коммерциализация не всегда играют в пользу спорта. В «спорте высших достижений», в частности на Олимпиаде, многое делается в угоду влиятельным державам, уверен он. Например, появляются новые экзотические виды спорта, в которых атлеты того или иного государства имеют больше шансов на победу.

Ранее российским атлетам запретили представлять свою страну на Олимпийских и Паралимпийских играх, чемпионатах мира. «Чистым» отечественным спортсменам разрешат выступать под нейтральным флагом без какой-либо национальной атрибутики, написала «Газета.ru».