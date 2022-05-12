Лука Каттани рассказал о трансферной кампании «Спартака»

Спортивный директор московского «Спартака» Лука Каттани рассказал «Чемпионату» о трансферных планах столичной команды.

По словам Каттани, «Спартак» присматривается к игрокам из России и Европы. Он добавил, что есть два готовых иностранных футболиста, которые готовы перейти в стан «красно-белых».

«Я им позвоню, и они тут же поставят подпись. Окажутся ли оба из этих игроков в «Спартаке»? Еще ничего не решено, есть время подумать»», — цитирует Каттани РИА ФАН.