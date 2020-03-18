Луис Рубиалес: обычным испанцам не хватит тестов на коронавирус из-за футболистов

Рубиалес считает, что из-за футболистов тестов может не хватить обычным гражданам.

«Я считаю неуместным, что Ла Лига собирается проводить тесты в тот момент, когда реально нуждающиеся в нем люди могут пострадать из-за их дефицита», — заявил Рубиалес.