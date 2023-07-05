05 июля 2023, 20:46
Луис Энрике стал новым главным тренером французского клуба «ПСЖ»
Бывший наставник сборной Испании по футболу Луис Энрике возглавил французский «ПСЖ»
Бывший главный тренер сборной Испании по футболу Луис Энрике возглавил французский клуб «ПСЖ». Об этом сообщила пресс-служба «Пари Сен-Жермен».
Контракт с Энрике рассчитан на два года. Бывший главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье возглавлял клуб с 2022 года, под его руководством команда стала чемпионом Франции и обладателем Суперкубка страны. Соглашение с ним расторгли 5 июля.
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Гальтье задержали 30 июня по делу о расизме. Тренер отправил экс-директору «Ниццы» Жюльену Фурнье письмо, где указал, что в команде недопустимо большое количество мусульман и чернокожих. Радиостанция RMC Sport утверждала по этому поводу, что Гальтье грозит срок до трех лет лишения свободы и штраф 45 тысяч евро.
Энрике 53 года, он был наставником итальянской «Ромы», испанских «Сельты» и «Барселоны», сборной Испании. Он дважды привел «Барселону» к победе в чемпионате Испании, трижды выигрывал Кубок Испании и по разу побеждал в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.
В 2015 году его признали тренером года по версии Международной федерации футбола.
Как футболист Энрике выступал за «Спортинг» из Хихона, «Реал» и «Барселону». Энрике — трехкратный чемпион Испании. Трижды выигрывал Кубок страны, дважды — Суперкубок. В 1992 года в составе сборной Испании стал олимпийским чемпионом.
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» покинул нападающий Лионель Мессии. Чемпион мира по футболу в составе сборной Аргентины заявил об уходе из клуба в конце сезона.
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