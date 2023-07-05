Спорт 05 июля 2023, 20:46 Луис Энрике стал новым главным тренером французского клуба «ПСЖ» Бывший наставник сборной Испании по футболу Луис Энрике возглавил французский «ПСЖ» Pxhere

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Бывший главный тренер сборной Испании по футболу Луис Энрике возглавил французский клуб «ПСЖ». Об этом сообщила пресс-служба «Пари Сен-Жермен».

Контракт с Энрике рассчитан на два года. Бывший главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье возглавлял клуб с 2022 года, под его руководством команда стала чемпионом Франции и обладателем Суперкубка страны. Соглашение с ним расторгли 5 июля.

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Гальтье задержали 30 июня по делу о расизме. Тренер отправил экс-директору «Ниццы» Жюльену Фурнье письмо, где указал, что в команде недопустимо большое количество мусульман и чернокожих. Радиостанция RMC Sport утверждала по этому поводу, что Гальтье грозит срок до трех лет лишения свободы и штраф 45 тысяч евро.

Энрике 53 года, он был наставником итальянской «Ромы», испанских «Сельты» и «Барселоны», сборной Испании. Он дважды привел «Барселону» к победе в чемпионате Испании, трижды выигрывал Кубок Испании и по разу побеждал в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.

В 2015 году его признали тренером года по версии Международной федерации футбола.

Как футболист Энрике выступал за «Спортинг» из Хихона, «Реал» и «Барселону». Энрике — трехкратный чемпион Испании. Трижды выигрывал Кубок страны, дважды — Суперкубок. В 1992 года в составе сборной Испании стал олимпийским чемпионом.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» покинул нападающий Лионель Мессии. Чемпион мира по футболу в составе сборной Аргентины заявил об уходе из клуба в конце сезона.