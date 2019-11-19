Луис Энрике будет вновь работать с испанской сборной после смерти дочери

По данным издания, в свое время 49-летнему специалисту пришлось оставить работу по семейным обстоятельствам. Его дочери диагностировали остеосаркому. В августе она умерла. Ребенку было всего девять лет.

Специалист вновь будет работать со сборной Испании. Он сменит своего же бывшего ассистента. Уточняется, что Луис Энрике встал во главе национальной сборной после летнего мундиаля в прошлом году. При нем футболисты выиграли пять матчей из семи.