«Лудогорец» разгромил ЦСКА в матче Лиги Европы

Российская команда встретилась с соперниками на «Лудогорец-Арене» 19 сентября. В составе «армейцев» гол на счет команды записал защитник Игорь Дивеев (11-я минута). Для 19-летнего спортсмена этот гол стал первым в клубной карьере, он перешел в ЦСКА в феврале этого года.

На 48-й минуте матча Вандерсон Кристалдо из «Лудогорца» сравнял счет, следующим голом двумя минутами позже отличился Йоди Лукоки. Следующие три гола выполнил Клаудиу Кешеру (52, 69, 73 — с пенальти).

Ранее московская команда проигрывала со счетом 1:5 в матче группового этапа Лиги чемпионов 17 сентября 2014 года, когда на выезде ЦСКА уступил итальянской «Роме».

Ранее в четверг «Краснодар» потерпел самое крупное поражение в еврокубках в своей истории, уступив со счетом 0:5 швейцарской команде «Базель». В воскресенье, 22 сентября, ЦСКА и «Краснодар» встретятся в рамках тура чемпионата России в Москве на «ВЭБ Арене». Матч начнется в 19:00.