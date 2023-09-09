Спорт 09 сентября 2023, 20:43 Лучшую российскую тяжелоатлетку лишили чемпионских титулов Inside The Games: CAS лишил тяжелоатлетку Каширину титулов чемпионки мира РИА «Новости»

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Спортивный арбитражный суд (CAS) аннулировал все результаты российской тяжелоатлетки Татьяны Кашириной с 2013 по 2017 год. Как написало издание Inside The Games, ее лишили всех побед на чемпионатах мира.

«Выполненные женщиной-штангисткой Татьяны Кашириной упражнения были исключены из книги рекордов решением суда, дисквалифицирующим все ее результаты за четырехлетний период», — написал сайт.

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Ранее РУСАДА сообщило о том, что Каширину признали виновной в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицировали на восемь лет. По данным Inside The Games, Каширина потеряла три титула чемпиона мира, три титула чемпиона Европы и ряд других побед, которые достигла с 2013 по 2017 год.

Спортсменка совершила рекордные рывок 155 килограммов, толчок 193 килограмма, в сумме — 348 килограммов, сообщило издание.

Теперь «Самые большие упражнения» будут за китайской олимпийской чемпионкой Ли Вэньвэнь.

В период с 2009 по 2019 год Каширина выиграла пять золотых медалей чемпионатов мира, а также три серебряные, восемь раз занимала первые места на чемпионатах Европы. Кроме того, она заняла второе место на Олимпийских играх — 2012 в Лондоне.