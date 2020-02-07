Лучшим тренером АПЛ в январе стал Юрген Клопп

По данным издания, кроме Клоппа на звание лучшего тренера претендовали Найджел Пирсон («Уитфорд»), Ральф Хазенхюттль («Саутгемптон») и Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»).

В текущем сезоне это уже пятая награда для немецкого специалиста. Таким образом, он обошел Гвардиолу, которого признавали лучшим тренером месяца четыре раза.