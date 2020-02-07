Лучшим тренером АПЛ в январе стал Юрген Клопп
По итогам января лучшим тренером Английской премьер-лиги признан наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на официальный сайт АПЛ.
По данным издания, кроме Клоппа на звание лучшего тренера претендовали Найджел Пирсон («Уитфорд»), Ральф Хазенхюттль («Саутгемптон») и Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»).
В текущем сезоне это уже пятая награда для немецкого специалиста. Таким образом, он обошел Гвардиолу, которого признавали лучшим тренером месяца четыре раза.