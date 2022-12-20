20 декабря 2022, 19:39
Лучшим молодым футболистом РПЛ стал полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев
Российский футболист, нападающий клуба «Крылья Советов» Сергей Пиняев стал лучшим молодым игроком России в 2022 году. Об этом сообщил «Матч ТВ».
По данным РИА ФАН, обладатель премии «Первая пятерка» очень рад своей награде.
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Победителей выбирали тренеры ведущих футбольных клубов, а также болельщики и эксперты.
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Отмечается, что стоимость трансфера Пиняева оценивается в 3,5 миллиона евро.
Футбол
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