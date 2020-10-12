ИА Nation News напомнило, что матч Россия-Турция прошел накануне на «ВТБ Арене» в Москве и завершился вничью. Миранчук забил гол на 28-й минуте. Турки сравняли счет во втором тайме. Отметился бомбардир Кенан Караман.

По данным информагентства, после трех игр сборная РФ лидирует в своей группе с семью очками. Следующий матч также пройдет в Москве. Россияне сыграют с командой из Венгрии.