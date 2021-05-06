Лучшим игроком юниорского чемпионата мира стал Мирошниченко

Нападающего юниорской сборной России по хоккею Ивана Мирошниченко посчитали лучшим спортсменом полуфиналов чемпионата мира 2021 года. Об этом сообщили в «Газета.ru».

Форвард команды оформил дубль во время матча с Финляндией (6:5). Дмитрий Лазедин отличился в первом периоде, когда забил уже на четвертой минуте. После этого финны выдали ответную шайбу от Саму Салминена (1:1). Спустя пару минут забил Матвей Мичков (2:1) и практически сразу тоже самое сделал Вернер Миеттинен (2:2).

Второй период закончился в пользу российской сборной. Тогда Никита Чибриков оформил дубль, выведя команду вперед. Заключительная треть матча окончилась счетом 6:3 из-за действий Ивана Мирошниченко, забившего дубль. Финны в лице Саму Салминена и Йоакима Кемелля пытались отыграться, отправив еще под шайбе, однако это не повлияло на исход матча.