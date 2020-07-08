Лучшим футболистом после возобновления сезона стал Левандовски

Уточняется, что после возобновления игр Левандовски забил 12 голов в 10 матчах. На второй позиции капитан каталонской «Барселоны» Лионель Месси. В его активе семь мячей и три результативные передачи в семи матчах. На третьем месте оказался хавбек «Манчестер Сити» Кевин де Брейне. На его счету четыре мяча и одна голевая передача в шести встречах.

Ранее появилась информация, что Лионеля Месси заинтересовало предложение от «Манчестер Сити». По словам источника, форвард решил, что покинет стан «сине-гранатовых» летом следующего года и рассматривает варианты, в какой команде он мог бы продолжить свою карьеру.

Британский клуб намерен предложить 33-летнему аргентинцу контракт на тех же условиях, какие были с «Барселоной». Отмечается, что у футболиста хорошие отношения с наставником «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой.