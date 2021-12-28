Лучшим футболистом года по версии Globe Soccer признан нападающий «ПСЖ» Мбаппе

Награду Globe Soccer Awards как лучший футболист 2021 года получил нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе. Церемония награждения прошла в ОАЭ 27 декабря, написало РИА ФАН.

По мнению футбольных болельщиков, которые участвовали в голосовании в TikTok, лучшим игроком уходящего года стал форвард мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски.

Польский футболист удостоился премии имени Диего Марадоны. Этим призом обычно награждают лучшего бомбардира года. В 2021 года Левандовски удалось забить 69 мячей.