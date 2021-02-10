Лучшим футболистом десятилетия признали Месси

Международная федерация футбольной истории и статистики составила рейтинг лучших игроков десятилетия. С результатами ознакомилась ОГТРК «Ямал-Регион».

Топ-10 возглавил бомбардир «Барсы» Лионель Месси. На второй позиции нападающий «Старой Синьоры» Криштиану Роналду. Бывший вице-капитан сборной Испании Андрес Иньеста занял третье место. В список также попали Неймар, Серхио Рамос, Мануэль Нойер, Роберт Левандовски, Джанлуиджи Буффон, Золтан Ибрагимовичу и Лука Модрич.