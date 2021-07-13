Лучший вратарь Евро-2020 переходит в «Пари Сен-Жермен»

Лучший вратарь Евро-2020, бывший игрок итальянского «Милана» Джанлуиджи Доннарумма подписал контракт с французским клубом «Пари Сен-Жермен». Срок договора составит пять лет. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на Twitter ведущего журналиста Италии Фабрицио Романо.

Доннарумма прошел полный медицинский осмотр и готов начать тренироваться с другими игроками «Пари Сен-Жермен». Отмечается, что по итогам прошлого сезона вратарь помог выйти «Милану» в групповой этап Лиги чемпионов спустя много лет.