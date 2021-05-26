Лучший гол сезона назвали в РПЛ. Фанаты отметили и «огород года»

Гол полузащитника казанского «Рубина» Дениса Макарова в матче с «Рубином» признали лучшим в сезоне Российской премьер-лиги-2020/21. Об этом говорится в сообщении на странице РПЛ в Instagram. Там же опубликовано видео победного гола.

Встреча «Рубина» и «Зенита» проходила на стадионе «Казань Арена». Гол Макарова принес победу его команде.

Капитан «Зенита» Артем Дзюба в конце не смог забить пенальти. Мяч перехватил Макаров, довел до ворот команды соперников и пробил точно в угол. Встреча закончилась со счетом 2:1.

В комментариях пользователи отметили состояние поля, на котором шла игра. Его назвали «лучшим огородом года».

«Всю картошку испортил своим проходом. Но гол, как и сам матч, шикарный», — подписал один из болельщиков.

«Картошку всю потоптал дриблингом своим», — оценил исполнение Макарова еще один комментатор.

По итогам сезона «Рубин» стал четвертым в турнирной таблице Российской премьер-лиги. На счету команды 53 балла. «Зенит» досрочно стал чемпионом с результатом 65 баллов.