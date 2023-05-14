Спорт 14 мая 2023, 16:57 Лучший бомбардир «Зенита» Малком стал отцом «Зенит» поздравил нападающего Малкома с рождением ребенка РИА «Новости»

Читать 360tv в

Пресс-служба «Зенита» поздравила форварда команды Малкома с рождением сына. Сообщение опубликовали в Telegram-канале петербургского клуба.

Ребенок появился в семье 26-летнего футболиста в субботу, 13 мая.

Реклама

«Поздравляем Летисию и Малкома с рождением сына! Желаем маленькому Габриэлу прекрасного самочувствия и отличного настроения», — отметили в клубе.

Малком выступает за «Зенит» с 2019 года. В нынешнем сезоне чемпионата России он провел 27 матчей и забил 23 мяча, бразилец является лучшим бомбардиром национального первенства.

В прошлые выходные команда Сергея Семака досрочно обеспечила себе золотые медали РПЛ, обыграв в 26-м туре «Спартак» со счетом 3:2.

В марте Малком и полузащитник «Зенита» Клаудиньо указом президента России Владимира Путина получили российское гражданство.

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отметил, что оба игрока любят Россию и отечественное налоговое законодательство.