14 мая 2023, 16:57
Лучший бомбардир «Зенита» Малком стал отцом
«Зенит» поздравил нападающего Малкома с рождением ребенка
Пресс-служба «Зенита» поздравила форварда команды Малкома с рождением сына. Сообщение опубликовали в Telegram-канале петербургского клуба.
Ребенок появился в семье 26-летнего футболиста в субботу, 13 мая.
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«Поздравляем Летисию и Малкома с рождением сына! Желаем маленькому Габриэлу прекрасного самочувствия и отличного настроения», — отметили в клубе.
Малком выступает за «Зенит» с 2019 года. В нынешнем сезоне чемпионата России он провел 27 матчей и забил 23 мяча, бразилец является лучшим бомбардиром национального первенства.
В прошлые выходные команда Сергея Семака досрочно обеспечила себе золотые медали РПЛ, обыграв в 26-м туре «Спартак» со счетом 3:2.
В марте Малком и полузащитник «Зенита» Клаудиньо указом президента России Владимира Путина получили российское гражданство.
Известный комментатор Дмитрий Губерниев отметил, что оба игрока любят Россию и отечественное налоговое законодательство.
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