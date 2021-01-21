Лучший боксер в мире Сауль Альварес вернется на ринг в феврале

Поклонники лучшего боксера в мире Сауля Альвареса снова увидят его на ринге в феврале. Мексиканцу предстоит защитить в поединке два титула — чемпиона в среднем весе по версии WBC и пояс от WBA.

Альварес 27 февраля встретится с турецким боксером Авни Йылдырымом, сообщило издание The Athletic.

Сейчас 30-летний спортсмен считается лучшим боксером в мире и находится на верхней строке рейтинга статистического портала Boxrec. Он также возглавил соответствующий список редакции The Athletic.

Титулы Всемирного боксерского совета и Всемирной боксерской ассоциации Альварес успешно защитил в декабре 2020-го. Победу в поединке с Каллумум Смитом судьи отдали мексиканскому спортсмену. Бой длился 12 раундов. В первых раундах Смит показал большую активность, но к середине поединка превосходство Альвареса стало полным. У букмекеров фаворитом он был изначально.

Всего мексиканец выходил победителем 54 раза. Поражение он потерпел единожды и две встречи свел вничью. Перед боем со Смитом он был на ринге в ноябре 2019 года, одержав верх над Сергеем Ковалевым и получив чемпионский титул по версии WBO в полутяжелом весе.