Лучший боец UFC захотел уйти из-за оскорблений главы чемпионата

Американский боец смешанного стиля (MMA) Джон Джонс возмутился оскорбительным высказыванием со стороны главы Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйны Уайта.

Ранее Уайт прокомментировал их конфликт на пресс-конференции UFC перед очередным турниром, заявив, что Джонс хочет гонорар «на уровне боксера Деонтея Уайлдера» за бой с тяжеловесом Фрэнсисом Нганну. В ответ Джонс пригрозил уходом из UFC.

«Я не зарабатываю и половины тех денег, что делает Уайлдер. Ты меньше ценишь мои услуги из-за репутации? Тогда может лучше разорвать со мной контракт?» — написал американец в Тwittеr.

Джонс является лучшим бойцом UFC без учета весовых категорий. Он защищает титул чемпиона в полутяжелом весе. Урон его репутации нанесли случаи употребления допинга и различные правонарушения.

Ранее Хабиб Нурмагомедов посмеялся над рейтингом ирландского бойца MMA Конора Макгрегора, назвав его «величайшим бойцом в истории Тwittеr»