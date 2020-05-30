    30 мая 2020, 02:57

    Лучший боец UFC захотел уйти из-за оскорблений главы чемпионата

    Александра Каширина

    Американский боец смешанного стиля (MMA) Джон Джонс возмутился оскорбительным высказыванием со стороны главы Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйны Уайта.

    Ранее Уайт прокомментировал их конфликт на пресс-конференции UFC перед очередным турниром, заявив, что Джонс хочет гонорар «на уровне боксера Деонтея Уайлдера» за бой с тяжеловесом Фрэнсисом Нганну. В ответ Джонс пригрозил уходом из UFC.

    «Я не зарабатываю и половины тех денег, что делает Уайлдер. Ты меньше ценишь мои услуги из-за репутации? Тогда может лучше разорвать со мной контракт?» — написал американец в Тwittеr.

    Джонс является лучшим бойцом UFC без учета весовых категорий. Он защищает титул чемпиона в полутяжелом весе. Урон его репутации нанесли случаи употребления допинга и различные правонарушения.

    Ранее Хабиб Нурмагомедов посмеялся над рейтингом ирландского бойца MMA Конора Макгрегора, назвав его «величайшим бойцом в истории Тwittеr»