Лучших спортсменов наградили в Подмосковье. Они учат детей побеждать

Спортсменам Московской области вручили государственные награды. Церемония прошла на первом тренерском совете. В доме регионального правительства собрались более 1,5 тысячи профессионалов своего дела.

Источник фото: телеканал «360»

Исторически сложилось, что в Подмосковье сосредоточены базы и центры подготовки для спортсменов. Регион буквально растит профессионалов мирового уровня. И в последнее время спорт особенно развивают. В Подмосковье регулярно открываются спортивные площадки, физкультурно-оздоровительные комплексы и даже парки для занятия экстремальными видами спорта.

Про любовь к спорту нельзя рассказать. Об этом нельзя подготовить методичку, она не дойдет до ребенка. А заразить можно. Поэтому опыт преодоления, побед, который дает спорт, и тренер, который исполняет свою задачу как миссию, — вот это и позволит складывать маленькие победы наших детей в большую победу нашей страны Анна Кузнецова уполномоченный при президенте России по правам ребенка

Для духовного и патриотического воспитания спортсменов создали тренерский совет. Именно он поможет сделать подготовку чемпионов еще эффективнее. Спортсмены будут обсуждать все предложения, замечания и новые идеи. Ну, а после — новые победы.

«Конечно, важно уметь вовлечь в физкультуру и спорт большое количество девчат и ребят. Что у нас, я считаю, неплохо и получается с вашим участием и вашей помощью. Следующий шаг — это научить побеждать. Я хочу, чтобы каждый следующий год мы собирались в этом зале. И посещая ваши спортивные школы, школы олимпийского резерва, мы будем видеть среди множества ребят тех, кто хочет посвятить себя профессиональному спорту, кто хочет принести нашей стране славу и спортивные медали!» — обратился к присутствующим глава региона Андрей Воробьев.

Источник фото: телеканал «360»

Реконструкция стадионов и строительство ФОКов. Еще 14 спортивных центров появятся в Подмосковье до конца года Подробнее

Лучшим из лучших — награды. Ордена «За заслуги перед Московской областью» III степени получили чемпион мира по фристайлу Максим Буров, боксеры-чемпионы Андрей Замковой и Екатерина Пальцева, пятикратная чемпионка мира по синхронному плаванию Вероника Калинина, чемпионка мира по художественной гимнастике Екатерина Селезнева и заслуженный тренер России Ольга Назарова.