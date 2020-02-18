Лучших спортсменов года выбрали в России. Главную награду взяла 16-летняя фигуристка

Премию «Серебряная лань» в номинации «Лучший спортсмен года» получила 16-летняя фигуристка Алена Косторная. В 2019 году она начала участвовать во взрослых соревнованиях и стала первой на двух этапах Гран-при и финала серии.

Остальные девять мест по итогам прошлого года достались чемпиону мира по парапауэрлифтингу Владимиру Балынцу, чемпионкам Европы по велотреку Анастасии Войновой и Дарье Шмелевой, сообщил ТАСС.

Также свои награды получили чемпионы мира по спортивной гимнастике Никита Нагорный и Артур Далалоян, чемпионка мира по фехтованию Инна Дериглазова, победительница мирового первенства в плавании Юлия Ефимова, чемпионы мира по пляжному волейболу Вячеслав Красильников и Олег Стояновский, теннисист Даниил Медведев и чемпионка мира в прыжках с шестом Анжелика Сидорова.

Лучшим тренером признали наставника московского «Локомотива» Юрия Семина. В прошлом году его команда заняла второе место на национальном чемпионате, а также победила в Кубке и Суперкубке России.

Награду в номинации «Команда года» получила российская сборная по пляжному футболу. В прошлом году игроки стали вторыми в Суперфинале Евролиги и на Всемирных пляжных играх. На чемпионате мира россияне заняли третье место.

Кандидатов на получение премии «Серебряная лань» определяют по опросам спортивных журналистов. Они называют 10 лучших спортсменов, сильнейшую команду и лучшего тренера по итогам прошедшего года.