Лучших игроков сезона определили в КХЛ

В качестве наиболее ценного игрока турнира выбрали чешского хоккеиста русского происхождения и крайнего нападающего московского «Динамо» Дмитрия Яшкина. Его коллегу по клубу Вадима Шипачева признали лучшим бомбардиром сезона.

Нападающего ЦСКА Москва Кирилла Капризова посчитали лучшим снайпером.