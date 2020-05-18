Лучших игроков сезона определили в КХЛ
На официальном сайте Континентальной хоккейной лиги появились имена лучших игроков турнира. Лауреатами сезона-2019/2020 стали и спортсмены из России. Об этом сообщила «Газета.ru».
В качестве наиболее ценного игрока турнира выбрали чешского хоккеиста русского происхождения и крайнего нападающего московского «Динамо» Дмитрия Яшкина. Его коллегу по клубу Вадима Шипачева признали лучшим бомбардиром сезона.
Нападающего ЦСКА Москва Кирилла Капризова посчитали лучшим снайпером.