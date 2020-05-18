    18 мая 2020, 13:48

    Лучших игроков сезона определили в КХЛ

    Ольга Ситникова

    На официальном сайте Континентальной хоккейной лиги появились имена лучших игроков турнира. Лауреатами сезона-2019/2020 стали и спортсмены из России. Об этом сообщила «Газета.ru».

    В качестве наиболее ценного игрока турнира выбрали чешского хоккеиста русского происхождения и крайнего нападающего московского «Динамо» Дмитрия Яшкина. Его коллегу по клубу Вадима Шипачева признали лучшим бомбардиром сезона.

    Нападающего ЦСКА Москва Кирилла Капризова посчитали лучшим снайпером.