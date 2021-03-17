Нурмагомедов сохранил лидерство в рейтинге лучших бойцов UFC

Хабиб Нурмагомедов сохранил лидирующую позицию в мужском рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории. Об этом сообщили на официальном сайте промоушена.

Действующий чемпион UFC в легком весе объявил о завершении спортивной карьеры осенью 2020 года. Несмотря на это, Нурмагомедов продолжает возглавлять список лучших бойцов организации. Вторую строчку рейтинга занимает американец Джон Джонс, а замыкает тройку американский боец нигерийского происхождения Камару Усман. Еще один российский спортсмен расположился на 12-м месте перечня. В марте Петр Ян потерял чемпионский пояс в легчайшем весе.

Женский рейтинг лучших бойцов UFC продолжает возглавлять спортсменка из Бразилии Аманда Нуньес. На ее счету чемпионские пояса легчайшего и полулегкого дивизионов. Второе место занимает представляющая Киргизию Валентина Шевченко, а третью строчку отдали бойцу из Китая Вэйли Чжан.

Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры в MMA после победы над американским бойцом Джастином Гейджи. Россиянин объяснил свое решение обещанием, которое он дал своей матери.