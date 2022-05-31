Лучшие боксеры России поборются за «Интерконтинентальный Кубок»

Турнир по боксу «Интерконтинентальный Кубок» с участием известных российских боксеров и команд из Африки, Азии и Америки стартует 4 июня с первым шоу в Москве. Соревнования организует компания Dynamo Boxing Promotions совместно с Федерацией бокса России.

В «Интерконтинентальном Кубке» примут участие известные боксеры из России, в том числе олимпийский чемпион Альберт Батыргазиев, серебряный призер Игр в Токио, чемпион мира, победитель Европейских игр — 2019 Муслим Гаджимагомедов, серебряный призер Европейских игр-2019 Харитон Агрба, бронзовый призер чемпионата мира — 2015, обладатель пояса WBC Silver во втором среднем весе Павел Силягин, призер чемпионата России Павел Сосулин.

На турнир заявлены команды из Азии, Африки и Америки, а также сборная России. Соревнования пройдут в пяти весовых категориях. В матчевой встрече — по пять боев в каждой категории, четыре раунда по три минуты. За победу боксер приносит команде одно очко. В итоге побеждает команда, которая наберет больше всего очков.

«Интерконтинентальный Кубок» пройдет в два этапа. Сначала — встречи по круговой системе, с периодичностью один матч в неделю. Второй этап — суперфинал, в котором команды, занявшие первое и второе места, разыграют титул победителя.

Шоу пройдут 4, 11, 18 и 25 июня. Первый турнир состоится 4 июня в Москве на площадке «Атмосфера», в рамках которого пройдут матчи между боксерами из Азии и Африки, а затем сборная России встретится с командой из Южной Америки. Основную часть шоу покажут в прямой трансляции на Первом канале с 23:00 до 01:00.