«Лучше жить, как жилось». Олимпийская чемпионка резко высказалась против изоляции

Анфиса Резцова заявила, что запрещать ничего не стоит, ведь нет никакой опасности в том, что семьи устраивают выезды на природу. Видимо, она уверена, что заразиться эти семьи ни от кого другого не могут.

«Никто не знает даже, помогает или нет маска. Как режим соблюдать-то? Лучше жить как жилось, не забивая себе мозг», — решила спортсменка. Олимпийская чемпионка заявила, что поддерживает президента Белоруссии, «который меньше всех паникует по этому поводу и успокаивает людей».

Спортсменка не в первый раз высказывается скандально и получает сотни недоуменных комментариев в ответ. Так, недавно она заявила, что спортсменам не место в политике и им нужно «поднимать российский спорт», хотя сама она, по словам телеведущего Дмитрия Губерниева, баллотировалась в Госдуму, только ее не выбрали.