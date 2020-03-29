    29 марта 2020, 20:59

    «Лучше жить, как жилось». Олимпийская чемпионка резко высказалась против изоляции

    Эля Данилюк

    Олимпийское спокойствие и никакой паники. Такой путь выбрала известная спортсменка Анфиса Резцова. Несмотря на сотни тысяч зараженных по всему миру, она уверяет, что «не надо паникой забивать себе мозг». Интервью вышло на страницах издания «Спорт Экспресс».
    «Лучше жить, как жилось». Олимпийская чемпионка резко высказалась против изоляции

    Анфиса Резцова заявила, что запрещать ничего не стоит, ведь нет никакой опасности в том, что семьи устраивают выезды на природу. Видимо, она уверена, что заразиться эти семьи ни от кого другого не могут.

    «Никто не знает даже, помогает или нет маска. Как режим соблюдать-то? Лучше жить как жилось, не забивая себе мозг», — решила спортсменка. Олимпийская чемпионка заявила, что поддерживает президента Белоруссии, «который меньше всех паникует по этому поводу и успокаивает людей».

    Спортсменка не в первый раз высказывается скандально и получает сотни недоуменных комментариев в ответ. Так, недавно она заявила, что спортсменам не место в политике и им нужно «поднимать российский спорт», хотя сама она, по словам телеведущего Дмитрия Губерниева, баллотировалась в Госдуму, только ее не выбрали.