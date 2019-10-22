Луческу снова будет тренировать футболистов

74-летний румынский тренер оказался не готов уйти на заслуженный отдых и снова рвется к работе. Он уже получал предложения от румынских и турецких команд. Российские команды также проявляли интерес к Луческу.

Сам тренер решил выбрать подопечных ближе к концу года.

Последней его командой была турецкая сборная, которую он тренировал с августа 2017 года до начала текущего. Однако после Луческу решил взять паузу.