Луческу снова будет тренировать футболистов
Тренер Мирча Луческу запланировал вернуться к работе с нового года, сообщило РИА ФАН.
74-летний румынский тренер оказался не готов уйти на заслуженный отдых и снова рвется к работе. Он уже получал предложения от румынских и турецких команд. Российские команды также проявляли интерес к Луческу.
Сам тренер решил выбрать подопечных ближе к концу года.
Последней его командой была турецкая сборная, которую он тренировал с августа 2017 года до начала текущего. Однако после Луческу решил взять паузу.