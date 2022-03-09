Ловчев высказался об отъезде легионеров из РПЛ

Футбольный тренер, ветеран «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал уход иностранных игроков из российских клубов из-за санкций УЕФА И FIFA. Футболиста процитировал сайт kp.ru.

Ловчев напомнил, что он играл и развивался как футболист, когда не было легионеров. По его словам, он не против иностранных игроков в российских клубах, поскольку мир изменился и такие команды, как «Барса» и «Реал» стали сборными мира.

«Но я всегда говорил о том, что уж если и везти к нам иностранцев, то только звездных для того, чтобы они нам помогли развить наш футбол. Чтобы с них можно было брать пример, и мальчишки бы смотря на их игру, стремились в футбольные секции. Да и сами футболисты наших клубов могли чего-то почерпнуть у своих новых партнеров», — подчеркнул собеседник издания.

Он заметил, что в российских клубах из настоящих звезд играли лишь Это’О, Роберто Карлос и Диарра, которые «зарабатывали себе на пенсию». Остальных легионеров Ловчев назвал очень средненькими футболистами.