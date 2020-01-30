Ловчев: у Кокорина время для Европы уже ушло

«Теперь, когда Кокорин вышел и начал тренироваться, понятно, что продлевать контракт с ним через полгода никто не будет. „Зенит“ лидирует в полном составе, который и дал ему первенство», — пояснил Ловчев.

По его мнению, Кокорин не сможет оказать клубу никакой помощи. Ему не дадут играть, поскольку он не выходил на профессиональное поле уже полтора года.

По словам эксперта, и в Европе у бомбардира мало перспектив, так как российские футболисты там не особо востребованы.

«У Кокорина время для Европы уже ушло», — подытожил специалист.