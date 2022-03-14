Ловчев раскритиковал легионеров «Зенита»

Экс-хавбек «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал матч «Зенита» с «Крыльями Советов», который завершился вничью со счетом 1:1. Футболиста процитировал «Матч ТВ».

Ловчев согласился с тем, что по тому, как складывалась игра, было создано мало стопроцентных моментов. Он добавил, что не совсем согласен с тем, что в этом виновато поле.

«Виноваты [иностранные] футболисты, которые не отрабатывают то, что они получают», — приводит слова Ловчева «Газета.ru».

По его мнению, футболисты, играющие в стане «сине-бело-голубых», должны создавать значительно больше моментов.