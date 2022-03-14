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    14 марта 2022, 11:02

    Ловчев раскритиковал легионеров «Зенита»

    Артур Блянихов

    Экс-хавбек «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал матч «Зенита» с «Крыльями Советов», который завершился вничью со счетом 1:1. Футболиста процитировал «Матч ТВ».

    Ловчев согласился с тем, что по тому, как складывалась игра, было создано мало стопроцентных моментов. Он добавил, что не совсем согласен с тем, что в этом виновато поле.

    «Виноваты [иностранные] футболисты, которые не отрабатывают то, что они получают», — приводит слова Ловчева «Газета.ru».

    По его мнению, футболисты, играющие в стане «сине-бело-голубых», должны создавать значительно больше моментов.