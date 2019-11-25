Ловчев: раньше болели за, а теперь многие болеют против
На фоне истории с оскорбительными кричалками фанатов в адрес капитана национальной сборной по футболу Артема Дзюбы обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев обозначил, что у болельщиков есть право говорить, что они хотят, однако при этом нужно сохранять границы.
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Ловчев обратил внимание на то, что нынешние фанаты сильно отличаются от тех, которые были в те времена, когда играл он. По его словам, раньше атмосфера была более «болельщицкой».
«Раньше болели за, а теперь многие болеют против», — заметил Ловчев.
По его мнению, отсюда и растут все расистские кричалки, и иначе как провокациями их назвать нельзя. Футболисты по этому поводу могут либо переживать, либо не обращать на них внимания, отвечая голами на все претензии.
«Сейчас РФС уберет с трибун трех-четырех провокаторов, а завтра то же самое будут скандировать всем стадионом», — подытожил обозреватель.