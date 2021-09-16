Ловчев призвал «Спартак» исключить из команды троих игроков

Бывший капитан московского «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал поражение команды в Лиге Европы против польской «Легии». Об этом сообщила «Свободная Пресса» со ссылкой на эфир телеканала «МатчТВ».

Эксперт отметил, что из команды необходимо выгнать троих игроков -- защитников Павла Маслова и Николая Рассказова и полузащитника Йоррита Хендрикса.

«Что происходит со „Спартаком“? Одно слово — бардак. Вообще во всем клубе. Вот вы говорили про защитника Рассказова, а я ранее говорил про Маслова. Такие игроки не должны играть в „Спартаке“. Когда объявляется, что „Спартак“ — лидер нашего футбола, о том, что он будет бороться… Хендрикс не должен играть, откровенно говоря», — сказал Ловчев.