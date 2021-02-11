Ловчев поделился воспоминаниями о Рейнгольде и Севидове

Экс-игрок московского «Спартака» Евгений Ловчев поделился с «Советским спортом» воспоминаниями о своих бывших партнерах по клубу Валерии Рейнгольде и Юрии Севидове.

Ловчев напомнил, что ему не довелось играть с Рейнгольдом, поскольку они из разных поколений. Им удалось пересечься в одном кубковом матче в начале 70-х годов.

«Мы не играли с Валерой в „Спартаке“, но жизнь так сложилась, что мы выходили вместе на футбольное поле в составе команды ветеранов „Спартака“», — поделился собеседник издания.

Юрий Севидов также играл за эту команду. По словам Ловчева, он подружился с Севидовым и Рейнгольдом во время выездов в разные города на товарищеские матчи.

«И тогда я увидел, что эта пара — просто не разлей вода. Насколько эти два человека близки друг другу, насколько им комфортно друг с другом», — обратил внимание Ловчев.