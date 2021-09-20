Экс-футболист «Спартака» Евгений Ловчев обсудил с «Советским спортом» предстоящий матч красно-белых со столичными армейцами, который состоится сегодня в Москве.

«Что ЦСКА, что „Спартак“ сейчас в разрухе. „Спартак“ разрушен всем, что творится в клубе в последние годы. Что же касается ЦСКА, то их разрушила трансферная политика последних лет», —цитирует Ловчева РИА ФАН.

По его словам, спартаковцы квалифицированнее армейцев, однако, учитывая текущее состояние команд, возможна ничья.