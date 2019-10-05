Ловчев назвал справедливым увольнение Хохлова из «Динамо»

Футбольный клуб «Динамо» остался без главного тренера после того, как Дмитрий Хохлов подал в отставку. Клуб принял заявление на увольнение, что было справедливым решением. Так считает заслуженный мастер спорта Евгений Ловчев.

«Динамо» уволило Хохлова. Клуб опустился в зону вылета Подробнее

«Справедливая ли отставка — однозначно справедливая. Точно также, как и в „Спартаке“: результата нет, игры нет, игроков купили и тому тренеру и другому тренеру. Тут вопросов нет», — сказал Ловчев «360».

Он напомнил, что Хохлов пробыл на посту тренера достаточное количество времени, чтобы показать хороший результат, но команда опустилась в зону вылета.

«Он уже работает довольно-таки много. Если в прошлом году можно было говорить, что состав довольно-таки слабый, то в этом году потратили уже более 40 миллионов долларов на покупку игроков. Я думаю с ним советовались по этому поводу, но игра не получается», — пояснил спортсмен.

На вопрос о возможном кандидате на освободившуюся должность, Ловчев ответил, что не знает такого претендента. Кроме того он заверил, что само «Динамо» «еще не готово к этому».

Футбольный клуб «Динамо» приняло отставку главного тренера команды Дмитрия Хохлова из-за неудовлетворительных результатов спортсменов. По итогам 12-го матча Российской Премьер-Лиги «Динамо» заработало всего 10 очков и оказалось на предпоследнем месте среди команд.