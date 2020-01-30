«Лос-Анджелес Кингз» проиграл «Тампе-Бэй Лайтнинг» о счетом 2:4
Очередной матч регулярного чемпионата НХЛ (Национальная хоккейная лига) закончился победой «Тампы-Бэй Лайтнинг» над «Лос-Анджелес Кингз». Об этом сообщила «Газета.ru».
По данным издания, команды встретились на стадионе «Стэйплс Центр» в Лос-Анджелесе. Гости победили со счетом 4:2. Бомбардир «Тампы» Никита Кучеров отметился двумя голевыми передачами, а вратарю Андрею Василевскому удалось отразить 32 броска. Шайбы забросили Эрик Чернак, Тайлер Джонсон и Стивен Стэмкос, который оформил дубль.