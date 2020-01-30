    30 января 2020, 10:42

    «Лос-Анджелес Кингз» проиграл «Тампе-Бэй Лайтнинг» о счетом 2:4

    Артур Блянихов

    Очередной матч регулярного чемпионата НХЛ (Национальная хоккейная лига) закончился победой «Тампы-Бэй Лайтнинг» над «Лос-Анджелес Кингз». Об этом сообщила «Газета.ru».

    По данным издания, команды встретились на стадионе «Стэйплс Центр» в Лос-Анджелесе. Гости победили со счетом 4:2. Бомбардир «Тампы» Никита Кучеров отметился двумя голевыми передачами, а вратарю Андрею Василевскому удалось отразить 32 броска. Шайбы забросили Эрик Чернак, Тайлер Джонсон и Стивен Стэмкос, который оформил дубль.