«Лос-Анджелес Кингз» проиграл «Тампе-Бэй Лайтнинг» о счетом 2:4

По данным издания, команды встретились на стадионе «Стэйплс Центр» в Лос-Анджелесе. Гости победили со счетом 4:2. Бомбардир «Тампы» Никита Кучеров отметился двумя голевыми передачами, а вратарю Андрею Василевскому удалось отразить 32 броска. Шайбы забросили Эрик Чернак, Тайлер Джонсон и Стивен Стэмкос, который оформил дубль.