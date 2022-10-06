Лопетеги лишился поста наставника «Севильи» | 360°

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Лопетеги лишился поста наставника «Севильи»

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Руководство «Севильи» приняло решение уволить главного тренера команды Хулена Лопетеги. Об этом сообщил RT со ссылкой на Twitter клуба.

Лопетеги уволили после проигрыша «Севильи» дортмундской «Боруссии» со счетом 4:1. Матч проходил в рамках Лиги чемпионов.

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Специалист занял пост главного тренера испанского клуба летом 2019 года. В нынешнем сезоне «Севилья» неудачно стартовала в чемпионате, набрав в семи турах лишь пять очков.

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