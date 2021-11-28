Теофимо Лопес лишился трех чемпионских титулов после боя с Камбососом

Американский чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в легком весе Теофимо Лопес и 28-летний австралиец Джордж Камбосос провели бой, который завершился поражением Лопеса. В итоге он лишился трех своих чемпионских титулов.

Бой прошел минувшей ночью в Madison Square Garden в Нью-Йорке. Победу Камбососу отдали раздельным решением судей. За свою карьеру он провел 20 боев, ни один из которых не проиграл.

У 24-летнего Лопеса — 16 побед и одно поражение. Известно, что перед подготовкой к бою с Камбососом.

Напомним, что поединок несколько раз откладывался по различным причинам. Лопес успел переболеть коронавирусом во время подготовки к встрече с Камбососом. Их встреча несколько раз откладывалась.

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