Ломбертс: надеюсь, что мечта возглавить «Зенит» исполнится

«Надеюсь, что мечта возглавить „Зенит“ исполнится», — признался спортсмен.

По его словам, он попросил нынешнего наставника «сине-бело-голубых» Сергея Семака разрешить ему пройти стажировку в клубе и понаблюдать за его работой. Наставник петербуржцев согласился и разрешил Ломбертсу приехать.