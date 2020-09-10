Ломбертс: надеюсь, что мечта возглавить «Зенит» исполнится
Экс-капитан «Зенита» Николас Ломбертс рассказал, что хотел бы в будущем стать наставником петербургской команды. Об этом сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на профильные СМИ.
«Надеюсь, что мечта возглавить „Зенит“ исполнится», — признался спортсмен.
По его словам, он попросил нынешнего наставника «сине-бело-голубых» Сергея Семака разрешить ему пройти стажировку в клубе и понаблюдать за его работой. Наставник петербуржцев согласился и разрешил Ломбертсу приехать.