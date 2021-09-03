«Локомотиву» запретили регистрировать новых игроков из-за долгов

Московский футбольный клуб «Локомотив» не сможет регистрировать новых игроков. Такое решение приняла палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) по заявлению бывшего игрока команды Соломона Кверквелии. Об этом сообщила пресс-служба спортивной организации.

Спортсмен пожаловался, что клуб не выплатил ему зарплату и премии за спортивные результаты в сезоне-2019/2020. В связи с долгими невыплатами футболист также потребовал с «Локомотива» проценты.

Комиссия РФС удовлетворила иск игрока. Московский клуб обязали погасить долг в полной мере. В качестве обеспечительной меры «Локомотиву» запретили регистрировать новых футболистов.

Клуб может обжаловать запрет через палату РФС по разрешению споров после того, как расплатится со своим бывшим игроком.

Соломон Кверквелия выступал за «Локомотив» с 2017 по 2021 год. В составе команды он стал чемпионом России и трехкратным обладателем Кубка России. Один раз выиграл Суперкубок. Сейчас футболист выступает за волгоградский «Ротор».