«Локомотиву» могут присудить поражение в дерби со «Спартаком»

«Локомотиву» могут засчитать поражение в московском дерби со «Спартаком» в матче 25-го тура чемпионата России. Это произойдет если действия начальника команды Станислава Сухины, который зашел в судейскую до игры, будут расценены Контрольно-дисциплинарным комитетом Российского футбольного союза (КДК РФС) как оказание прямого или косвенного воздействия на официальных лиц матча с целью манипулирования результатом встречи.

Матч прошел в воскресенье в Черкизово и завершился победой «Локомотива» со счетом 2:0. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым, уточнило РИА «Новости», ответственным за работу системы видеопомощи арбитрам (VAR) был Сергей Иванов. В понедельник «красно-белые» разместили на клубном сайте видеосюжет с появлением Сухины в судейской перед матчем.

«Спартак» обратился в КДК РФС с просьбой рассмотреть вопрос о квалификации действий Сухины как неправомерное воздействие на официальных лиц матча и привлечении сотрудника «Локомотива» к ответственности, предусмотренной статьями 118 и 119 дисциплинарного регламента РФС, рассказал агентству глава департамента «красно-белых» по связям с общественностью Антон Фетисов.

Если действия начальника команды Сухины будут расценены как оказание прямого или косвенного воздействия на официальных лиц матча с целью манипулирования результатом встречи, то «красно-зеленым» грозит техническое поражение.

Сухина же, как уточняет агентство, при самом строгом наказании может быть пожизненно отстранен от любой связанной с футболом деятельности.