«Локомотив» завоевал Кубок России

Московский футбольный клуб «Локомотив» выиграл Кубок России. Команда обыграла в решающем матче «Крылья Советов из Самары. Как сообщила «Газета.ru», встреча команд прошла в Нижнем Новгороде и завершилась со счетом 3:1.

«Локомотив» повел в счете на 14-й минуте игры. Первый гол в ворота самарской команды забил нападающий Франсуа Камано. Радовались «железнодорожники» не долго, потому что ответный мяч в их ворота оформил Владислав Сарвели.

На перерыв после первого матча команды отправились с ничьей.

После возвращения на поле ворота «Крыльев Совета» поразил мячом Федор Смолов, выведя команду вперед. Добавил разрыва в счет защитник «Локомотива» Мурило. За 10 минут до конца игры он точно направил мяч в ворота соперника ударом головой.

Для «Локомотива» это девятый Кубок России. Клуб чаще всех завоевывал этот трофей. «Крылья Советов» в финальном матче турнира играли во второй раз.

В Российской премьер-лиге московский клуб занимает третье место в турнирной таблице. У них в активе 53 очка. «Крылья Советов» стали победителями в Олимп — Футбольной национальной лиге. Сезон они завершили с 98 баллами.