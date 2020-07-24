«Локомотив» высмеял «Спартак» в Twitter

На страницах в Twitter топовых российских футбольных клубов — юмористический сезон. «Локомотив» шуткой ответил на ироничный твит «Спартака» о взломанном аккаунте.

Все закрутилось, когда «Спартак» опубликовал твит про высказывание руководителя департамента судейства РФС Виктора Кашшаи по эпизоду с падением в штрафной «Зенита» нападающего красно-белых Александра Соболева.

На странице московского клуба появилось известное фото окровавленного защитника сборной Англии Терри Бутчера и цитата Кашшаи, который порассуждал про «кровь и контакт».

Подписчики поинтересовались, не взломали ли аккаунт «Спартака». Пресс-служба команды посоветовала «по взломам обратиться к «Локомотиву», а у них все в порядке.

«Лучше 9 дней без „Твиттера“, чем сезон без еврокубков», — ответил «Локомотив». Ранее «Зенит» подшутил над железнодорожниками из-за простоя их аккаунта с 15 июля.