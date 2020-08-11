«Локомотив» выиграл у «Рубина»

Московский футбольный клуб «Локомотив» обыграл казанский «Рубин». Встреча закончилась со счетом 2:0 в пользу железнодорожников.

Об этом сообщает пресс-служба московского клуба в Twitter.

Отмечается, что в матче отличились Миранчук, забивших на второй минуте гол в ворота соперника. А также Баринов на 26 минуте заработал своей команде очко.

Также во время перерыва был удален главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий. На 65 минуте красную карточку получил игрок из казанской команды Сильвие Бегич.

Следующий матч «Локомотив» проведет с «Краснодаром» на своем поле. А «Рубин» примет екатеринбургский «Урал». Встреча пройдет 15 августа.