«Локомотив» выиграл первый матч после ухода Семина

Московский «Локомотив» обыграл в контрольном матче клуб «Тамбов» со счетом 1:0. Это первая победа команды из Москвы после ухода тренера Юрия Семина. Сейчас «Локомотив» тренирует серб Марко Николич.

Встреча прошла на запасном поле «РЖД арены». Гол в ворота тамбовчан на 61-й минуте забил полузащитник железнодорожников Дмитрий Рыбчинский.

В конце мая истек контракт «Локомотива» с тренером Юрием Семиным, который работал в клубе много лет. Он трижды приводил команду к чемпионству в российском первенстве.

«Локо» сейчас находится на второй строчке турнирной таблицы прерванного из-за пандемии чемпионата России. Команда набрала 41 очко в 22 играх. Впереди только «Зенит» из Санкт Петербурга.

На смену Семину пришел 40-летний тренер из Сербии Марко Николич. До этого серб тренировал венгерский «Фехервар». Он ушел из клуба в ноябре 2019 года. Николич прилетел в Москву в конце мая и отправился на обязательный двухнедельный карантин. В субботу, 13 июня, он встретился с игроками команды и провел первую тренировку.