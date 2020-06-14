    14 июня 2020, 18:18

    «Локомотив» выиграл первый матч после ухода Семина

    Андрей Иванов

    Московский «Локомотив» обыграл в контрольном матче клуб «Тамбов» со счетом 1:0. Это первая победа команды из Москвы после ухода тренера Юрия Семина. Сейчас «Локомотив» тренирует серб Марко Николич.
    «Локомотив» выиграл первый матч после ухода Семина

    Встреча прошла на запасном поле «РЖД арены». Гол в ворота тамбовчан на 61-й минуте забил полузащитник железнодорожников Дмитрий Рыбчинский.

    В конце мая истек контракт «Локомотива» с тренером Юрием Семиным, который работал в клубе много лет. Он трижды приводил команду к чемпионству в российском первенстве.

    «Локо» сейчас находится на второй строчке турнирной таблицы прерванного из-за пандемии чемпионата России. Команда набрала 41 очко в 22 играх. Впереди только «Зенит» из Санкт Петербурга.

    На смену Семину пришел 40-летний тренер из Сербии Марко Николич. До этого серб тренировал венгерский «Фехервар». Он ушел из клуба в ноябре 2019 года. Николич прилетел в Москву в конце мая и отправился на обязательный двухнедельный карантин. В субботу, 13 июня, он встретился с игроками команды и провел первую тренировку.