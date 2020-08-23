«Локомотив» выиграл чемпионат России по пляжному футболу
У «красно-белых» голы забили Андрей Новиков, Денис Пархоменко и Федор Земсков. В составе «Локомотива» отличились Артем Волошин, Виктор Крышанов, Нуритдин Мамадиев и Борис Никоноров.
«Локомотив» в пятый раз получил звание чемпиона страны по пляжному футболу. Встреча прошла в Санкт-Петербурге.
В матче за третье место еще один пятикратный чемпион России, петербургский «Кристалл», обыграл «Дельту» из Саратова со счетом 7:3.
Чемпионат России по пляжному футболу проводится с 2005 года. «Локомотив» завоевывал золото в 2010, 2011, 2012 и 2017 годах. Помимо него первенство выигрывали шесть команд: петербургские «Кристалл», TIM и IBS, «Сити Химик» из Воронежской области, «Ротор-Волгоград» и «Строгино».
«Спартак» во второй раз получил серебро, еще один раз команда завоевывала бронзовые медали.