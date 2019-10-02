«Локомотив» всухую проиграл «Атлетико» в матче Лиги чемпионов

Московский «Локомотив» проиграл мадридскому «Атлетико» со счетом 0:2 на «РЖД Арене» в столице в мачте второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

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Как сообщило РИА «Новости», голы забили Жоао Феликс (48-я минута) и Томас Парти (58-я минута).

В первом туре Лиги «Локомотив» обыграл «Байер» со счетом 2:1. Московский клуб набрал три очка в двух матчах. 22 октября он встретится на выезде с туринским «Ювентусом». «Ателико» заработал четыре балла и в тот же день сыграет с «Байером».

Игроки «Атлетико» прилетели в воскресенье в Шереметьево из мадридского Барахаса. Их встречали российские фанаты. Как сообщил kp.ru, спортсменов поселили в «Хилтон Ленинградская». Поклонники испанских игроков подарили им матрешек с лицами футболистов.