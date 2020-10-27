«Локомотив» уступил «Баварии» в матче Лиги чемпионов

Московский «Локомотив» проиграл «Баварии» в домашнем матче Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу немецкого клуба.

Счет на 13-й минуте встречи открыл футболист «Баварии» Леон Горетцка. Он пробил по воротам Маринато Гильерме головой с близкого расстояния. Голевую передачу отдал защитник Бенжамен Павар.

Во втором тайме «Локомотив» сравнял счет. Футболисты московской команды на 70-й минуте убежали в контратаку и Антон Миранчук с близкого расстояния забил в ворота Мануэля Нойера. Окончательный счет в этой игре установил Йозуа Киммих, ударив из-за пределов штрафной на 79-й минуте матча.

Примечательно, что команда из Москвы в этой встрече нанесла больше ударов в створ, чем соперники из Германии. На счету «Локомотива» шесть ударов в створ ворот, а у «Баварии» — четыре.

Это был матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов. По итогам двух игр у «Локомотива» одно очко, «Бавария» лидирует с шестью очками. Позже 27 октября между собой сыграют соперники москвичей по группе — зальцбургский «Ред Булл» и мадридский «Атлетико». Следующую игру в Лиге чемпионов «Локомотив» проведет 3 ноября. Их соперниками станут футболисты «Атлетико».